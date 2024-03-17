«Динамо» обратилось к Маричалю

Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль сегодня, 17 марта, празднует день рождения. Футболисту исполнилось 23 года. Пресс-служба столичного клуба поздравила легионера с праздником.

«Николасу Маричалю – 23. Поздравляем, Нико», - гласит сообщение «бело-голубых» в социальных сетях.

Напомним, что южноамериканский защитник играет в составе «Динамо» с лета 2022 года. Игрок перебрался в Москву из «Насьоналя». Контракт Маричаля рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Николас провел 12 поединков, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален.