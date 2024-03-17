Канчельскис: «Спартак» каждый раз заводит шарманку «мы - чемпионы», но проваливается уже пятый год»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о результатах московского «Спартака».
«Это пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заводить шарманку: «Мы лучшие! Мы - чемпионы!». Пока пять лет проваливаются непонятно куда», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что по итогам 20 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал, где встретятся с петербургским «Зенитом». Игры пройдут в апреле.
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