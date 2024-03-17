Канчельскис: «Спартак» каждый раз заводит шарманку «мы - чемпионы», но проваливается уже пятый год»

«Это пятый провальный сезон. Они каждый год все проваливают. И каждый год начинают заводить шарманку: «Мы лучшие! Мы - чемпионы!». Пока пять лет проваливаются непонятно куда», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».