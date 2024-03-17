Наумов: «Не ожидал, что «Локомотив» так плохо начнёт вторую часть сезона»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре московской команды в последних матчах.

Напомним, текущей весной «железнодорожники» провели три матча, в которых один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. По мнению Наумова, игроки «Локомотива» выглядят уставшими.

«Не ожидал, что «Локомотив» так плохо начнёт вторую часть сезона. Все в плохом состоянии, и не просматривается рисунок игры», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что «Локомотив» имеет все шансы побороться за тройку призёров по итогам нынешнего сезона.

После 20 туров РПЛ «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.