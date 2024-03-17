Экс-игрок «Динамо»: «В футболе деньги и «Газпром» не гарантируют тебе чемпионство»

Бывший футболист столичного «Динамо» Люк Уилкшир считает, что «бело-голубым» по силам побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«В футболе деньги и «Газпром» не гарантируют тебе чемпионство. Чемпионство «Динамо» возможно. У них получился отличный старт второй части чемпионата, пока все идет фантастически», - приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче «бело-голубые» встретятся с «Ростовом».