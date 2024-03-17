Бушманов — о Промесе: «Незаменимых нет»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о нападающем столичного клуба Квинси Промесе.

Эксперт отметил, что нидерландец является лидером «красно-белых», и без него команде будет очень тяжело, ведь он хорошо проявляет себя в атаке.

«Но теперь «Спартаку» нужно будет учиться справляться без него. В футболе незаменимых нет», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что 32-летний футболист был задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов и в ближайшее время может быть экстрадирован к себе на родину.

Амстердамский суд приговорил Промеса к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду запрещённых веществ и нападения на двоюродного брата.