Мостовой: «Если убрать Семака из «Зенита» и поставить в «Урал», он никогда чемпионом не станет»

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Эксперт считает, что наставник вряд ли добьется успеха в менее богатом клубе РПЛ.

«Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет», - передает слова Александра Legalbet.

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.