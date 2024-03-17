Динияр Билялетдинов назвал главного фаворита РПЛ

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о титульной гонке в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Он считает петербургский «Зенит» явным фаворитом.
«Другие клубы выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже всё. «Зенит» не упустит своё», - приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 40 баллов. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко. Топ-3 замыкает московское «Динамо».
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