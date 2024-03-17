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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Уфы» Баклов сравнил уровни Второй лиги и РПЛ

17 Марта 2024 • 11:58 Комментировать

Голкипер «Уфы» Олег Баклов сравнил уровни Российской премьер-лиги и Второй лиги.

Вратарь отметил, что, если брать условия, например, «Уфы» и «Урала», то нужно понимать, что в оргнанизационных вопросах разница существенная, так как у клубов несопоставимые бюджеты, однако в уровне футбола и тренировок нет большой пропасти.

«Понятно, что в РПЛ класс футболистов выше — от этого тоже нужно отталкиваться», - приводит слова Баклова «Чемпионат».

Напомним, что уфимский клуб по итогам первого этапа группы «Золото» Второй лиги А занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару-2» два очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Баклов
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