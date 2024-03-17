Вратарь «Уфы» Баклов сравнил уровни Второй лиги и РПЛ

Голкипер «Уфы» Олег Баклов сравнил уровни Российской премьер-лиги и Второй лиги.

Вратарь отметил, что, если брать условия, например, «Уфы» и «Урала», то нужно понимать, что в оргнанизационных вопросах разница существенная, так как у клубов несопоставимые бюджеты, однако в уровне футбола и тренировок нет большой пропасти.

«Понятно, что в РПЛ класс футболистов выше — от этого тоже нужно отталкиваться», - приводит слова Баклова «Чемпионат».

Напомним, что уфимский клуб по итогам первого этапа группы «Золото» Второй лиги А занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару-2» два очка.