Григорян — об увольнении Ивича: «Для Галицкого стало очевидно, что гонка с «Зенитом» носит формальный характер»

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался об увольнении Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».

По мнению специалиста, у владельца «Краснодара» Сергея Галицкого были веские причины отправить в отставку сербского специалиста.

«Не прогрессирует Сперцян, Кривцов, неэффективен Кордоба. Вообще потерялся Кади. Сергею Николаевичу, как понимаю, не нужен такой результат. Для него стало очевидно, что гонка с «Зенитом» носит формальный характер», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

Напомним, новым главным тренером «Краснодара» стал Мурад Мусаев, до этого уже работавший в клубе.

После 20 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.