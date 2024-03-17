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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал три команды, которые претендуют на победу в чемпионате России эксклюзив

17 Марта 2024 • 16:30 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал три клуба, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России.

«Зенит» сыграл удачнее. «Динамо» всё равно остаётся хорошей командой, немного не совладала со своими эмоциями. Молодые ребята ещё не знают, как побеждать, у «Зенита» же довольно опытная команда и тренер тоже. Так что здесь сказался опыт больше. У «Динамо» не хватило хладнокровия, и эмоции немного переборщили. Кубок ещё не потерян, главное для «Динамо» - чемпионат России. У «бело-голубых» хорошая команда, и «Зенит» ещё не чемпион. И «Краснодар» будет бороться с «Зенитом», и «Динамо», — сказал Гладилин.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Краснодар» идёт вторым с 39 очками, «Динамо» замыкает тройку сильнейших, набрав 38 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Валерий Гладилин РПЛ ещё теги
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