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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Поиграл в Европе, сейчас покоряет Южную Корею: почему российский легионер Ильюченко не вызывался в сборную России

17 Марта 2024 • 13:30 Комментировать

Не так много российских футболистов выступают за границей, тем интереснее следить за каждым из них. В Южной Корее заметно выступает Станислав Ильюченко, который мог бы играть за отечественную сборную.

Русский немец

Станислав Ильюченко родился 13 августа 1990 года на территории современной Калмыкии. Правда, уже в 5 лет он с родителями перебрался в Германию, где и начинал свою футбольную карьеру. Тем не менее, согласно регламенту ФИФА, у форварда есть все основания защищать цвета сборной России. Правда, в прежние времена его не вызвали, а сейчас, в 33 года, рассчитывать на это не стоит. Валерий Карпин вызывает игроков на перспективу, это логично, учитывая, что нет понимания, когда национальная команда вернётся к официальным турнирам.

Ильюченко пытался добиться успеха в Германии, где защищал цвета «Вестфалии», «Оснабрюка» и «Дуйсбурга». Последний – самый громкий клуб в немецкой карьере Ильюченко. Правда, в его время «Дуйсбург» не пробивался в элиту. Три сезона форвард в составе этой команды провёл во второй Бундеслиге, за которые отличился 14 раз.

Успех в Южной Корее

В 2019-м Ильюченко решил сменить не только страну, но и континент, решившись на радикальный переезд в Южную Корею. Как показала практика, нападающий не ошибся. В этой стране он далеко не первый россиянин, который заметно играет. Можно вспомнить Дениса Лактионова, который не раз становился чемпионом. До него в Южной Корее блистал вратарь Валерий Сарычев, ранее выступавший за московское «Торпедо».

Ильюченко сначала оказался в «Пхохан Стилерс», где забил немало мячей. Удачная игра привлекла внимание «Чонбук Хёндэ Моторс». В составе этой команды форвард стал чемпионом страны и неплохо проявлял себя в Лиге чемпионов Азии.

В июле 2022 года Ильюченко перебрался в «Сеул». Переезд в столицу позволил форварду добиться уникального достижения. Дело в том, что в финале Кубка Южной Кореи - 2021/22 сошлись «Чонбук» и «Сеул». Иными словами, Ильюченко при любом исходе мог считать себя победителем турнира, так как по ходу розыгрыша выступал за обе команды. И всё же «Сеул» проиграл, так что нападающий не смог в полной мере ощутить себя триумфатором.

Интерес из России

В последние годы ходили слухи, что Ильюченко мог оказаться в России. Были слухи о ЦСКА и «Рубине», но предметных переговоров вроде бы не было. Высокий Ильюченко вполне мог бы дать вариативности командам, но случилось так, как случилось. Сейчас же перехода ждать не стоит. Вряд ли кто-то всерьёз заинтересуется 33-летним форвардом, да и не факт, что он сам захочет перебираться в Россию.

При этом в своё время были разговоры, что форвард может оказаться в сборной. Станислав Черчесов активно использовал Артёма Дзюбу, и стоял вопрос, кто мог бы его подменить на случай травмы. Среди кандидатов и назывался Ильюченко, но и тут до конкретики дело не дошло.

В общем, до исторической родины Ильюченко так и не добрался, по крайней мере пока.

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