Давила оценил готовность ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о выступлении своей команды в весенней части сезона.
«Может быть, у нас нет такой длинной скамейки из опытных игроков, как у «Зенита», но мы хорошо подготовились. Команда, которая работает и находится в лучшей форме, в конечном итоге получает то, на что так надеется», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
После 20 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 32 балла и находится на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание «армейцев» от идущего третьим «Динамо» составляет шесть очков. Следующий матч ЦСКА сыграет с «Сочи».
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