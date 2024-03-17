Давила оценил готовность ЦСКА

«Может быть, у нас нет такой длинной скамейки из опытных игроков, как у «Зенита», но мы хорошо подготовились. Команда, которая работает и находится в лучшей форме, в конечном итоге получает то, на что так надеется», - передает слова футболиста Metaratings.ru.