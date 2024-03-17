Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Уфы» Баклов: «Моего уровня достаточно, чтобы играть в РПЛ»

17 Марта 2024 • 09:20 Комментировать

Вратарь «Уфы» Олег Баклов выразил мнение, что его нынешний уровень игры позволяет ему выступать в РПЛ.

Напомним, до «Уфы» Баклов выступал за «Урал», где конкурировал с опытным голкипером Ярославом Годзюром.

«После работы с Ярославом и с помощью тренера по вратарям я вышел на тот уровень игры, который есть сейчас. Считаю, что его достаточным, чтобы играть в РПЛ», — цитирует Баклова «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний Баклов провёл за «Уфу», выступающую во Второй лиге, 23 матча, в которых пропустил 12 голов и в 13 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с башкирским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Олег Баклов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы В «Барселоне» случилась отставка «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Промес обратился к «Спартаку»
Спортивные новости
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
11:06 · Россия. Премьер-лига
Григорян рассказал, какой тренер идеально подойдёт «Спартаку»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк высказался о будущем Конате
10:38 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Баклов: «При Ганчаренко многое в «Урале» изменилось в лучшую сторону»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Давила оценил готовность ЦСКА
09:43 · Кубок России
Масалитин: «Для Игнашевича матчи с ЦСКА будут принципиальными»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Нельзя было сразу выпускать Дивеева на 90 минут»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Уфы» Баклов: «Моего уровня достаточно, чтобы играть в РПЛ»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок клуба РПЛ: «Ситуация с Промесом сказывается на «Спартаке»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: Не удивлюсь, если «Краснодар» выиграет РПЛ
16 Марта
23:58 · Кубок России
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: В этот раз «Спартаку» лучше сделать ставку на именитого специалиста
22:13 · Россия. Премьер-лига
Силкин ответил, кто станет чемпионом России
21:56 · Россия. Премьер-лига
Хомуха назвал будущего чемпиона РПЛ
21:48 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Сложно сказать, обгонит ли Кассьерра Малкома»
Все новости
Рекомендуем