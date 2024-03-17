Вратарь «Уфы» Баклов: «Моего уровня достаточно, чтобы играть в РПЛ»

Вратарь «Уфы» Олег Баклов выразил мнение, что его нынешний уровень игры позволяет ему выступать в РПЛ.

Напомним, до «Уфы» Баклов выступал за «Урал», где конкурировал с опытным голкипером Ярославом Годзюром.

«После работы с Ярославом и с помощью тренера по вратарям я вышел на тот уровень игры, который есть сейчас. Считаю, что его достаточным, чтобы играть в РПЛ», — цитирует Баклова «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний Баклов провёл за «Уфу», выступающую во Второй лиге, 23 матча, в которых пропустил 12 голов и в 13 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с башкирским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.