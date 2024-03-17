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Игрок клуба РПЛ: «Ситуация с Промесом сказывается на «Спартаке»

17 Марта 2024 • 08:21 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказал мнение о ситуации нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего игрока арестовали в ОАЭ могут экстрадировать на родину, где на нем висят два уголовных срока.

«Эта ситуация шокировала и сказывается на команде. Промес - большая величина. В жизни все бывает. У каждого своя судьба. Каждый сам ею распоряжается. Мне не до этого», - приводят «Известия» слова нападающего.

В первой половине сезона РПЛ Квинси сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

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Спартак Москва Владимир Обухов Оренбург Квинси Промес ещё теги
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