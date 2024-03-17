Игрок клуба РПЛ: «Ситуация с Промесом сказывается на «Спартаке»

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов высказал мнение о ситуации нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего игрока арестовали в ОАЭ могут экстрадировать на родину, где на нем висят два уголовных срока.

«Эта ситуация шокировала и сказывается на команде. Промес - большая величина. В жизни все бывает. У каждого своя судьба. Каждый сам ею распоряжается. Мне не до этого», - приводят «Известия» слова нападающего.

В первой половине сезона РПЛ Квинси сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.