Шалимов: Не удивлюсь, если «Краснодар» выиграет РПЛ

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о перспективах «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

Напомним, на этой неделе в отставку был отправлен сербский специалист Владимир Ивич. Вместо него команду возглавил Мусаев, который ранее уже тренировал «быков».

Шалимов заявил, что считает Мусаева фартовым тренером и призвал не списывать «быков» со счетов.

- Команда идёт на втором месте, и шансы есть – не удивлюсь, если «быки» выиграют чемпионат, - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл. Краснодарцы вылетели из Кубка России, уступив «Химкам» со счётом 0:2.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» встретится на выезде с «Локомотивом», матч пройдет 30 марта.