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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин ответил, кто станет чемпионом России

16 Марта 2024 • 22:13 Комментировать

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о борьбе за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

После двадцати сыгранных туров на первом месте с 40 очками располагается «Зенит». «Краснодар» отстаёт от питерцев на один зачётный балл, а «Динамо» - на два.

«Что касается чемпионства, «Динамо» в гонке, но «Зенит» все равно станет чемпионом», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал титул чемпиона России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут через два недели – после паузы на матчи национальных сборных.

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