Карпукас описал себя одним словом

Опорный хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о том, может ли он описать себя тремя словами.

«Описать себя тремя словами? Добрый. Больше не знаю, что про себя сказать. Пусть лучше другие назовут», — сказал Карпукас пресс-службе «Локомотива».

В текущей кампании 21-летний полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых не записал на свой счет ни одного зачетного балла.

После 20 туров «Локомотив» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе «железнодорожников» 32 набранных очка.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в конце марта.