Зиньковский отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу слухов о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про «Спартак» большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных. Мы работаем, мы профессионалы, стараемся принести максимум», - цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Давление на Абаскаля усилилось после того, как «Спартак» недавно проиграл «Факелу» на своём поле со счётом 0:2 в матче Премьер-лиги. Впрочем, в четверг команда смогла пройти дальше в Кубке России, обыграв дома «Оренбург» (3:1) после поражения в первом матче (0:1).

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.