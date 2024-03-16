Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский отреагировал на слухи об отставке Абаскаля

16 Марта 2024 • 21:08 Комментировать

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу слухов о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Вы же понимаете, в каком клубе мы работаем. Про «Спартак» большое количество новостей, не всегда верных. А половина, наверное, выдуманных. Мы работаем, мы профессионалы, стараемся принести максимум», - цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Давление на Абаскаля усилилось после того, как «Спартак» недавно проиграл «Факелу» на своём поле со счётом 0:2 в матче Премьер-лиги. Впрочем, в четверг команда смогла пройти дальше в Кубке России, обыграв дома «Оренбург» (3:1) после поражения в первом матче (0:1).

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов В «Барселоне» случилась отставка Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
21:24 · Россия. Премьер-лига
Карпукас описал себя одним словом
21:08 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский отреагировал на слухи об отставке Абаскаля
20:50 · Кубок России
Зиньковский: «Прямо сейчас я счастлив»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Лещук оценил уровень «Зенита»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Лещука попросили оценить шансы «Динамо» стать чемпионом
19:43 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна дал консультацию по России тренеру Парагвая
19:30 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Краснодар» не снимет с Мусаева задачу о чемпионстве
19:22 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Абаскаль не справляется в «Спартаке»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича сообщил, что вызов в сборную является честью для игрока
19:09 · Россия. Премьер-лига
Бистрович заявил, что каждый матч для «Балтики» является финалом
18:55 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Соболев помогает мне становиться лучше»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Я бы мог играть за «Реал», но…»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, какую пенсию он получает 1
17:45 · Кубок России
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
Все новости
Рекомендуем