Лещук оценил уровень «Зенита»

Страж ворот «Динамо» Игорь Лещук высказался по поводу уровня «Зенита». Питерцы после двадцати туров лидируют в Премьер-лиге, опережая третьих динамовцев на два зачётных балла.

«У «Зенита» сильная команда. Есть запас прочности, но при всём при этом они допускают ошибки. И если нам выдать свой максимум, то «Зенит» допустит эту ошибку. Ей просто надо в нужный момент воспользоваться. А так, конечно, мастерство у игроков «Зенита» очень высокое», - цитирует Лещука «РБ Спорт».

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионат России пять лет подряд. В последний раз титул Премьер-лиги выигрывала другая команда в сезоне 2017/2018. Тогда чемпионом стал «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина.

Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут в конце марта.

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