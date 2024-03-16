Лещука попросили оценить шансы «Динамо» стать чемпионом

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук получил вопрос по поводу шансов команды выиграть чемпионат России. Футболисту напомнили, что тренер команды Марцел Личка эти шансы оценивал в 25%.

«Я не считал. Не смотрю на длительную перспективу. Вот есть игра, ее надо выиграть. А потом посмотрим уже в конце чемпионата, либо если будем лидировать с отрывом, посмотрим раньше. Смысл ставить проценты раньше?» - цитирует Лещука «РБ Спорт».

За десять туров до конца чемпионата России «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. От «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на одно очко, а от «Зенита» - на два.

Следующий матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт через две недели. Соперником «бело-голубых» будет «Ростов».

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