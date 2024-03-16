Алдонин: «Краснодар» не снимет с Мусаева задачу о чемпионстве

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием о смене главного тренера в «Краснодаре».

Напомним, ранее кубанский коллектив уволил Владимира Ивича с поста главного тренера. Новым наставником команды стал Мурад Мусаев.

«Снимут ли с Мусаева задачу о чемпионстве? Никто не снимет. Экстренное увольнение тренера говорит о том, что руководство «Краснодара» нацелено на максимальный результат», — заявил Алдонин «Матч ТВ».

По мнению эксперта, состав «Краснодара» является одним из сильнейших в чемпионате России.

После 20 туров «быки» находятся на второй позиции в РПЛ, набрав 39 очков. Отставание «Краснодара» от лидирующего «Зенита» составляет один зачётный балл.