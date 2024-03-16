Круговой: «Я бы мог играть за «Реал», но…»

Защитник Данил Круговой пошутил в социальных сетях. Футболист отметил, что кто-то должен выступать за вторую команду «Зенита».

«Я бы мог играть за «Реал Мадрид», но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», - написал Круговой.

Как известно, зимой «Зенит» решил отправить Кругового во вторую команду. Произошло это после того, как футболист заключил предварительный контракт с ЦСКА – переход состоится ближайшим летом.

Что касается первой команды «Зенита», то после двадцати сыгранных туров она располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России.