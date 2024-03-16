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Колосков рассказал, какую пенсию он получает

16 Марта 2024 • 18:35 Комментировать (1)

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился информацией о своей пенсии.

«У меня пенсия — 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50», — приводит слова Колоскова издание Sport24.

При этом функционер отметил, что на протяжении 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР.

Кроме того, Колосков ответил на вопрос о том, реально ли прожить только на пенсию, заявив, что большинство людей так и живет, ведь у них нет других источников дохода.

Напомним, Колосков был президентом Российского футбольного союза с 1992 по 2005 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Марта 2024 в 18:55
ай ... как троцкый! А-ха-ха-ха! )))
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