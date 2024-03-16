Колосков рассказал, какую пенсию он получает

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился информацией о своей пенсии.

«У меня пенсия — 50 тысяч рублей. Она была 40, потом 45, а с февраля выросла до 50», — приводит слова Колоскова издание Sport24.

При этом функционер отметил, что на протяжении 16 лет руководил управлением футбола и хоккея спорткомитета СССР.

Кроме того, Колосков ответил на вопрос о том, реально ли прожить только на пенсию, заявив, что большинство людей так и живет, ведь у них нет других источников дохода.

Напомним, Колосков был президентом Российского футбольного союза с 1992 по 2005 год.