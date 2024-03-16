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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ткаченко нашёл причины увольнения Ивича

16 Марта 2024 • 17:36 Комментировать

Владимир Ивич был уволен из «Краснодара» уже после трёх весенних матчей. Футбольный агент Герман Ткаченко высказался на эту тему.

По словам Ткаченко, люди, которые следят за жизнью «Краснодара» и общаются с руководителями клуба, не могут называть отставку Ивича неожиданной.

«Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба – неправильно. И всё это проявлялось уже давно», - рассказал Ткаченко «Чемпионату».

Ткаченко также указал на тот факт, что «Краснодар» оказался не готов ко второй части сезона. По мнению агента, Ивич не убедил боссов клуба в том, что команда сможет финишировать в топ-3 Премьер-лиги. Учитывая этот факт и накопившееся раздражение, Галицкий принял решение о смене тренера, считает Ткаченко.

Напомним, что «Краснодар» недавно потерял лидерство в РПЛ и вылетел из Кубка России.

Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Герман Ткаченко Сергей Галицкий Владимир Ивич ещё теги
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