Агент Ткаченко нашёл причины увольнения Ивича

Владимир Ивич был уволен из «Краснодара» уже после трёх весенних матчей. Футбольный агент Герман Ткаченко высказался на эту тему.

По словам Ткаченко, люди, которые следят за жизнью «Краснодара» и общаются с руководителями клуба, не могут называть отставку Ивича неожиданной.

«Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба – неправильно. И всё это проявлялось уже давно», - рассказал Ткаченко «Чемпионату».

Ткаченко также указал на тот факт, что «Краснодар» оказался не готов ко второй части сезона. По мнению агента, Ивич не убедил боссов клуба в том, что команда сможет финишировать в топ-3 Премьер-лиги. Учитывая этот факт и накопившееся раздражение, Галицкий принял решение о смене тренера, считает Ткаченко.

Напомним, что «Краснодар» недавно потерял лидерство в РПЛ и вылетел из Кубка России.

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