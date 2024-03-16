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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» финишировать в зоне стыковых игр

16 Марта 2024 • 15:18 Комментировать

Суперкомпьютер Opta просчитал шансы команд Российской премьер-лиги финишировать на той или иной позиции. Если говорить о «Спартаке», то по результатам анализа, у команды нет шансов стать чемпионом, ровно как и нет шансов занять три последних места в таблице.

Согласно расчётам, «Спартак» имеет шансы занять места со 2-го по 13-е. Самые высокие шансы – 22,4% - команда Гильермо Абаскаля имеет на финиш на шестой строчке. Именно здесь «красно-белые» находятся сейчас, после двадцати туров.

Что касается 13-й позиции – а это, между прочим, зона стыковых игр – то шансы «Спартака» финишировать там составляют 0,1%.

Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» не стать чемпионом России впервые с 2018 года

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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