Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» не стать чемпионом России впервые с 2018 года

Ситуация в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги плотная – «Зенит» (40 очков), «Краснодар» (39 очков) и «Динамо» (38 очков) идут друг за другом. И всё же питерцы остаются главным фаворитом чемпионата. Суперкомпьютер Opta высчитал шансы команды Сергея Семака стать чемпионом. Согласно расчёту, они составляют 65,4%. Получается, шансы на то, что чемпионом России станет не «Зенит», равны 34,6%.

Шансы «Краснодара» выиграть титул оцениваются в 21,5%, шансы «Динамо» - в 11,6%.

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал титул чемпиона России в каждом из пяти предыдущих сезонов. В последний раз титул РПЛ другая команда выигрывала в 2018 году. Тогда это был «Локомотив».