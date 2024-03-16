Экстрадицию Промеса могут отсрочить на год

Экстрадиция форварда «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды может быть отсрочена на год. Об этом рапортует De Telegraaf.

Как сообщают журналисты, адвокаты 32-летнего футболиста, которого арестовали в ОАЭ, могут отстрочить этот процесс путем апелляций. Может пройти целый год, прежде чем будет вынесено окончательное решение по делу игрока.

Напомним, что 29 февраля Промес не смог с командой вылететь в Москву. Квинси был задержан в аэропорту Дубая.

В текущем сезоне РПЛ форвард сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов. Контракт игрока истекает летом 2025 года.

Стало известно, сможет ли Промес вернуться в «Спартак»