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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Система Кубка России постоянно запутывает»

16 Марта 2024 • 13:02 Комментировать (2)

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко недоволен системой проведения Кубка России. Экс-игрок национальной сборной призвал вернуть прежний формат соревнования.

«Эта система Кубка постоянно запутывает. Кто-то вылетел, кто-то не вылетел. Кто в РПЛ, у него есть шанс при поражении», – приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Недавно состоялась жеребьёвка Кубка России. В полуфинале Пути РПЛ петербургский «Зенит» в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком», а «Балтика» сразится с ЦСКА. Проигравшие команды выйдут в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
16 Марта 2024 в 13:50
парно-графея.. хе..
Cruyff
16 Марта 2024 в 13:34
система абракадабра
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