Деменко: «Система Кубка России постоянно запутывает»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко недоволен системой проведения Кубка России. Экс-игрок национальной сборной призвал вернуть прежний формат соревнования.

«Эта система Кубка постоянно запутывает. Кто-то вылетел, кто-то не вылетел. Кто в РПЛ, у него есть шанс при поражении», – приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Недавно состоялась жеребьёвка Кубка России. В полуфинале Пути РПЛ петербургский «Зенит» в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком», а «Балтика» сразится с ЦСКА. Проигравшие команды выйдут в Путь регионов.