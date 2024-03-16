Якубко оценил шансы Гвардиолы сделать «Спартак» чемпионом

Экс-футболист «Амкара» Мартин Якубко ответил на вопрос о том, смог ли бы московский «Спартак» стать чемпионом России под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы.

«Есть ли уверенность, что если бы Гвардиола пришёл в «Спартак», то он бы сделал команду чемпионом? Нет», - передает слова Мартина «РБ Спорт».

В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает Гильермо Абаскаль. Под его руководством столичная команда занимает шестое место в таблице РПЛ после 20 туров. Следующий поединок в чемпионате России «Спартак» проведет на домашнем стадионе с екатеринбургским «Уралом».