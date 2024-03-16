Ротенберг объяснил, почему Сутормин перешёл в «Сочи»

Борис Ротенберг, президент «Сочи», высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина из петербургского «Зенита» на правах аренды.
«Мы с самого начала разговаривали про Сутормина. Просто договориться - это уже другой вопрос. Сутормин до сих пор форму не набрал. Он сейчас не в том состоянии, в котором должен находиться», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Сутормин перешел в сочинский клуб минувшей зимой. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 12 поединков за питерцев, отметившись двумя результативными передачами. По итогам 20 туров «Сочи» занимает последнее место в таблице.
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