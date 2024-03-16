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Ротенберг оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

16 Марта 2024 • 12:17 Комментировать

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах команды остаться в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

«Всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится. «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!» - приводятся слова руководителя на станицах «Спорт-Экспресса».

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче южане на домашнем стадионе встретятся с московским ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Сочи
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