Ротенберг оценил шансы «Сочи» остаться в РПЛ

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах команды остаться в Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.
«Всегда верим в лучшее. Если нет надежды, то и не надо начинать. Думаю, у Морено получится. «Сочи» будет выходить в каждой игре и биться!» - приводятся слова руководителя на станицах «Спорт-Экспресса».
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги сочинская команда набрала 13 баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче южане на домашнем стадионе встретятся с московским ЦСКА.
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