Литвинов: «В «Спартаке» лучшие вратари РПЛ»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о голкиперах команды – Александре Максименко и Александре Селихове.
«Разницы между Селиховым и Максименко не замечаю. Это два опытных и великолепных вратаря. У нас лучшие вратари в РПЛ, к ним даже не может быть вопросов», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе встретятся с екатеринбургским «Уралом».
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