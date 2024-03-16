Агенты Алипа высказались о будущем игрока в «Зените»

Агентство, представляющее интересы защитника петербургского «Зенита» Нуралы Алипа, высказалось касательно будущего своего клиента в стане «сине-бело-голубых».

«В начале лета мы планируем разговаривать с руководством о будущем Нуралы в клубе. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его перспективы и возможности. Пока не форсируем события», - передает слова представителей агентства Sport24.

Напомним, что Нуралы перебрался в петербургский клуб из «Кайрата» в 2022 году. В общей сложности защитник провел за «сине-бело-голубых» 50 поединков, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона-2024/2025.