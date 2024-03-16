Мостовой назвал главную проблему Пиняева

Бывший футболист испанской «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о полузащитнике московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Надо продолжать работать. Пиняев не на 100 процентов уверен в себе - это его главная проблема. Он должен прибавлять в этом. Парень еще молодой, все у него будет в порядке», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев поучаствовал в 28 поединках «железнодорожников». На его счету два забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам 20 туров Премьер-лиги «Локомотив» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице.