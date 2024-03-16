​Бразильский агент: «Почти все мои соотечественники в «Зените» - игроки высокого класса»

Бразильский футбольный агент Эдисон Фассина рассказал о том, как относится к тому, что в питерском «Зените» выступают не менее девяти его соотечественников. Он высоко ценит их и считает, что все выступающие в составе российского чемпиона бразильцы являются игроками высокого класса.

- Насколько я знаю, почти все бразильцы в «Зените» - игроки высокого класса. Судите сами: Клаудиньо – супермастер, Артур перешел из «Палмейрас», Нино – отличный защитник, Педро еще заявит о себе…, - цитирует слова Фассины Bobsoccer.ru.

В российском чемпионате позади двадцать туров, в турнирной таблице воцарилась привычная картина - питерский «Зенит» снова впереди всех.