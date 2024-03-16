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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильский агент: «Российский футбол несколько обесценился»

16 Марта 2024 • 05:01 Комментировать

Бразильский футбольный агент Эдисон Фассина рассказал о том, как относятся в его далекой стране к российскому футболу. Фассина не стал скрывать, что за последние два года, с момента введения политически мотивированных санкций на российский спорт, престиж российского футбола снизился.

- Мне кажется, в последние годы он немного обесценился. Российский футбол варится в собственном соку, он выпал из первых рядов в Европе и почти неосязаем в Бразилии, - цитирует слова Фассины Bobsoccer.ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади двадцать туров, в турнирной таблице воцарилась привычная картина - питерский «Зенит» впереди всех.


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Евро-Футбол.Ру,
Эдисон Фассина
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