Бразильский агент: «Российский футбол несколько обесценился»

Бразильский футбольный агент Эдисон Фассина рассказал о том, как относятся в его далекой стране к российскому футболу. Фассина не стал скрывать, что за последние два года, с момента введения политически мотивированных санкций на российский спорт, престиж российского футбола снизился.

- Мне кажется, в последние годы он немного обесценился. Российский футбол варится в собственном соку, он выпал из первых рядов в Европе и почти неосязаем в Бразилии, - цитирует слова Фассины Bobsoccer.ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади двадцать туров, в турнирной таблице воцарилась привычная картина - питерский «Зенит» впереди всех.