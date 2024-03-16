​Борис Стукалов: «Спартак» не выступает стабильно, потому нет результата»

Известный отечественный специалист Борис Стукалов поделился своим мнением о причинах неудач московского «Спартака», которого каждый год называют претендентом на чемпионский титул, но каждый год все складывается не так. Выиграв чемпионский титул в 2017 году, с тех пор московский клуб силится повторить то достижение. Стукалов считает, что причина в нестабильности клуба.

- «Спартак» — команда с амбициями, а чтобы добиваться высоких результатов, надо выступать ровно. Пока у нас стабильность демонстрирует только «Зенит». «Спартак» же, полагаю, даже в тройку не попадёт, - цитирует Стукалова Bobsoccer.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Уралом».