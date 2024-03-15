Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш не вернётся на работу в Россию. Об этом сообщил представитель тренера Карлуш Гонсалвеш.

Виллаш-Боаш, который тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год, не работает футбольным тренером с 2021 года. Его последним клубом был «Марсель».

- На данном этапе это исключено, - приводит слова агента «РБ Спорт».

Гонсалвеш отметил, что Виллаш-Боаш в данный момент баллотируется на пост президента «Порту» и не планирует возвращаться к тренерской карьере.

Португалец вместе с «Зенитом» выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Также он выходил с клубом в плей-офф Лиги чемпионов.