Агент Комличенко не исключает, что игрок восстановится к матчу с «Динамо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко имеет шансы восстановиться к матчу 21-го тура чемпионата России с «Динамо».

По словам агента форварда Александра Клюева, футболист и медицинский штаб донской команды делают все для того, чтобы Комличенко был готов к игре, которая пройдёт 30 марта.

- Он сейчас ближе к тому, чтобы успеть восстановиться, но к игре станет понятнее, - заключил Клюев в интервью «Матч ТВ».

28-летний Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. Его контракт с клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провёл 18 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста.