Португальский агент считает, что тренер Жорже пока не готов к «Спартаку»

Наставник «Браги» Артур Жорже пока не готов тренировать такой клуб, как «Спартак». Такое мнение высказал агент Пауло Барбоза.

Ранее Жорже в интервью португальским СМИ сообщил, что у него действительно было предложение от «красно-белых», но в данный момент ему интересен проект «Браги».

- Это хорошо, что Жорже принял решение остаться в «Браге». Он достаточно молодой тренер, который пока не имеет большого футбольного опыта, - приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Агент отметил, что московскому клубу нужен более именитый тренер, нежели Жорже, который в настоящее время не готов к такому вызову.

«Спартак» в текущем сезоне находится на шестом месте в таблице РПЛ, имея в своём активе 31 очко. В первой игре после международной паузы «красно-белые» встретятся с «Уралом», матч пройдёт 30 марта.