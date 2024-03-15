Жорже: Я отказал «Спартаку», проект «Браги» важнее денег

Рулевой «Браги» Артур Жорже рассказал, что у него было предложение от московского «Спартака».

- Со мной связывались некоторые клубы, включая «Спартак». Но я ответил отказом. Я привержен проекту «Браги». Собираюсь продолжить побеждать с этим клубом, пока меня не уволят.

Другие клубы выбрали неподходящий момент, чтобы мня пригласить. Работа в «Браге» - проект всей моей жизни, и это важнее денег, - приводит слова специалиста Jornal de Notícias.

Ранее была информация, что руководство «Спартака» планировали пригласить Жорже на замену нынешнему наставнику команды Гильермо Абаскалю.

«Брага» в текущем сезоне под руководством Жорже занимает четвёртое место в таблице, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 12 баллов.

Сегодня стало известно, что «Спартак» передумал увольнять Абаскаля.