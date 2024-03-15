Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильский футболист «Динамо» не жалеет, что отправился играть в Россию

15 Марта 2024 • 22:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Футболист «Динамо» Бителло высказался о переходе в московский клуб.

Полузащитник отметил, что не жалеет, что принял предложение «бело-голубых».

- Как и все игроки из Латинской Америки, я мечтал уехать играть в другой чемпионат, в Европу, и считаю, что не ошибся, отправившись в Россию, - приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Бителло стал игроком «Динамо» осенью прошлого года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. Контракт бразильца с «Динамо» действует до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бителло провёл 18 игр, в которых шесть раз отличился забитыми мячами и сделал две результативные передачи на партнёров.

«Динамо» в текущем сезоне РПЛ располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 38 баллов. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка. В следующем туре «бело-голубые» дома примут «Ростов», матч пройдёт 30 марта.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бителло

Новости по матчу

14 Марта
20:34
Вахания: «Я будто в сказке, получаю удовольствие от происходящего»
14:12
Чернов назвал главную цель «Ростова» на остаток сезона
14:04
Гафин: «У Лички долгосрочный контракт, его не надо продлевать»
13:37
Гафин: «Бителло — качественный футболист»
13:26
Гафин — о матче с «Зенитом»: «Мы пропустили два быстрых гола, которые предопределили ход игры»
13:11
Панченко: «Динамо» заслуживает чемпионства»
10:59
Лещук: «Радимову интересно зацепить меня»
13 Марта
23:40
Личка — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Большой сюрприз»
21:51
Агент Барбоза оценил перспективы Тюкавина перейти в европейский чемпионат
10:30
Защитник «Ростова» Вахания назвал причину поражения от ЦСКА
09:29
Агент Аль-Аскалани рассказал, когда новичок «Ростова» сможет вернуться на поле
12 Марта
19:04
Григорян: «Динамо» врывается в чемпионскую гонку РПЛ
14:25
Личка назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»
11 Марта
14:50
Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»
10:15
Тренер «Динамо» Личка: «В матче с «Ахматом» у нас не шла игра, но команда показала характер победителя»
10:01
Глебов: «Во время игры с «Краснодаром» стало страшновато»
09:22
Глебов — о недовольстве игроков «Краснодара» судейством: «На что жаловаться?»
10 Марта
23:22
Пименов: «Динамо» включилось в золотую гонку»
16:03
Дьяков: «Можно на сто процентов утверждать, что Карраскаль сильный и квалифицированный футболист»
15:19
Лепёхин: «Шансы на то, что «Зенит» удержит первое место — очень большие»
15:01
Орещук: «Если Смолова устроит сидеть на лавке, то «Динамо» должно его оставить»
14:41
Эштреков: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство»
14:31
Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов
14:12
Личка хочет, чтобы «Динамо» продлило контракт со Смоловым
13:56
Личка: «Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса»
11:59
Дьяков: «В ближайшие пять туров станет ясно, сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом»
11:39
Бальбуэна назвал самые важные зоны на футбольном поле
11:11
Пивоваров: «Опция продления контракта Смолова с «Динамо» пока не активировалась»
09:32
Степашин: «Личке будет предложен новый контракт»
09:11
Терёхин: «Нельзя сказать, что «Динамо» полностью переиграло «Ахмат»
09 Марта
12:37
Чернов объяснил, за счёт чего «Ростов» смог обыграть «Краснодар»
10:32
Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ
10:14
Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
23:09 · Россия. Премьер-лига
Португальский агент считает, что тренер Жорже пока не готов к «Спартаку»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Жорже: Я отказал «Спартаку», проект «Браги» важнее денег
22:30 · Россия. Премьер-лига
Бразильский футболист «Динамо» не жалеет, что отправился играть в Россию
22:08 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА
21:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
21:27 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Урала» высказался об интересе «Спартака»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль останется в «Спартаке»
21:08 · Кубок России
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: У каждой команды есть шансы на чемпионство, не только у «Зенита»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры
20:35 · Россия. Премьер-лига
Стало известно местонахождение Промеса в ОАЭ
20:12 · Россия. Премьер-лига
Григорян – о Промесе: Он глуп, но неимоверно талантлив
20:04 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Галицкий для меня – герой нашего времени в футболе
19:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник сборной России перешёл в казахстанский клуб
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев высказался о возможности перехода в турецкий клуб
Все новости
Рекомендуем