Бразильский футболист «Динамо» не жалеет, что отправился играть в Россию

Футболист «Динамо» Бителло высказался о переходе в московский клуб.

Полузащитник отметил, что не жалеет, что принял предложение «бело-голубых».

- Как и все игроки из Латинской Америки, я мечтал уехать играть в другой чемпионат, в Европу, и считаю, что не ошибся, отправившись в Россию, - приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Бителло стал игроком «Динамо» осенью прошлого года, перейдя из «Гремио» за 10 миллионов евро. Контракт бразильца с «Динамо» действует до 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бителло провёл 18 игр, в которых шесть раз отличился забитыми мячами и сделал две результативные передачи на партнёров.

«Динамо» в текущем сезоне РПЛ располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 38 баллов. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка. В следующем туре «бело-голубые» дома примут «Ростов», матч пройдёт 30 марта.