Валерий Овчинников: У каждой команды есть шансы на чемпионство, не только у «Зенита»

Советский и российский тренер Валерий Овчинников дал свой комментарий о борьбе за первое место в чемпионате России.

- У каждой из команд есть шансы на чемпионство, не только у «Зенита». «Краснодар» в прошлом туре не выдержал напряжения. Я думаю, что вся драка еще впереди, осталось целых десять туров.

«Зенит» сейчас не теплой ванной находится, раньше у них все было легко и непринужденно, а теперь нужно бороться, - приводит слова Овчинникова Betonmobile.

В текущем сезоне три клубы участвуют в борьбе за чемпионство – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». За 10 туров до завершения сезона «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая «быков» на одно очко, а отрыв от «бело-голубых» составляет два балла.

30 марта, после паузы на международные матчи, «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом». Команда Сергея Семака в тот же день сыграет против «Крыльев Советов» в Самаре, а «Динамо» предстоит матч против «Ростова» на своём поле.