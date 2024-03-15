Стало известно местонахождение Промеса в ОАЭ

​Стало известно, где сейчас находится нападающий «Спартака» Квинси Промес.

По данным газеты De Telegraaf, форвард находится не в тюрьме, где содержатся люди, ожидающие экстрадиции на родину, а в полицейском участке возле аэропорта Дубая.

Напомним, Промес приговорён в Нидерландах в 7,5 годам тюрьмы за наркоторговлю и ножевые ранения. Позже появилась информация, что футболиста, задержанного в ОАЭ перед вылетом со «Спартаком» в Россию, экстрадируют на родину в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Промес провёл 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.