Григорян – о Промесе: Он глуп, но неимоверно талантлив

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился своим мнением о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

Ранее сообщалось, что Промес, скорее всего, будет экстрадирован из ОАЭ на родину в Нидерланды, где его ждет уголовная ответственность за совершённые преступления.

- Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но — неимоверно талантлив, - приводит слова Григоряна Livesport.

Также специалист заявил, что у Промеса была cамая большая мотивация играть в чемпионате России среди всех иностранцев, выступающих в РПЛ.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. Спустя четыре года он стал игроком «Севильи», а в 2021 году вернулся обратно в «Спартак». В нынешнем сезоне он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал столько же результативных передач.