Григорян: Галицкий для меня – герой нашего времени в футболе

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

- Галицкого сравнивают с Федуном? Не согласен с этим сравнением. Галицкий лично для меня - герой нашего времени. В футболе. И, я думаю, не стоит объяснять почему. На мой взгляд, больше чем он, никто пока не сделал для российского футбола, - приводит слова Григоряна Livesport.

Григорян также заявил, что Галицкий ранее звал на пост главного тренера «Краснодара» Матцела Личку, который ответил отказом.

Напомним, 13 марта сербский тренер «Краснодара» Владимир Ивич был отправлен в отставку. В СМИ появлялась информация, что у специалиста были плохие отношения с руководством клуба. Главным тренером «быков» до конца сезона был назначен Мурад Мусаев,

«Краснодар» вышел с зимней паузы, находясь на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Однако после двух туров уступил своё место «Зениту». В тройку также входит московское «Динамо». В ближайшем туре «быки» сыграют с «Локомотивом», матч пройдёт 30 марта.