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В «Локомотива» рассказали, насколько серьёзна травма Тикнизяна

15 Марта 2024 • 19:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Травма полузащитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна является незначительной.

Об этом передаёт «Матч ТВ», ссылаясь на пресс-службу «железнодорожников». Футболист получил повреждение в игре Кубка России, в которой «Локомотив» на своём поле проиграл в серии послематчевых пенальти «Балтике».

Сегодня появилась информация, что защитник из-за повреждения по поможет своей национальной команде в товарищеских встречах с Косово и Чехией. Ранее сообщалось, что у Тикнизяна повреждена задняя поверхность бедра.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян

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