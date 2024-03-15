В «Локомотива» рассказали, насколько серьёзна травма Тикнизяна

Травма полузащитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна является незначительной.

Об этом передаёт «Матч ТВ», ссылаясь на пресс-службу «железнодорожников». Футболист получил повреждение в игре Кубка России, в которой «Локомотив» на своём поле проиграл в серии послематчевых пенальти «Балтике».

Сегодня появилась информация, что защитник из-за повреждения по поможет своей национальной команде в товарищеских встречах с Косово и Чехией. Ранее сообщалось, что у Тикнизяна повреждена задняя поверхность бедра.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.