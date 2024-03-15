Гойкович: «Зенит» – это «ПСЖ», лучшие деньги России у него»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович в разговоре с журналистами провел сравнение между петербургским «Зенитом» и французским «ПСЖ».
«В России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга. По сути «Зенит» - это «ПСЖ», лучшие деньги России у него», - рассказал футболист в интервью «РБ Спорту».
После 20 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив находится на первом месте, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко. В следующем матче чемпионата страны подопечные Сергея Семака встретятся с «Крыльями Советов».
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