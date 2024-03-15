Нагорных - о результатах «Локомотива»: «Последние игры - не уровень команды»

«Локомотив» сложно входит в возобновленный чемпионат России, не хватает стабильности. Болельщики критикуют правильно. То, что мы показываем в последних играх - не уровень «Локомотива», - рассказал руководитель в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».