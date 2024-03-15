Нагорных - о результатах «Локомотива»: «Последние игры - не уровень команды»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о последних результатах команды.
«Локомотив» сложно входит в возобновленный чемпионат России, не хватает стабильности. Болельщики критикуют правильно. То, что мы показываем в последних играх - не уровень «Локомотива», - рассказал руководитель в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».
После 20 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 32 балла и занимают пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь пунктов.
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