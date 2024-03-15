Обляков рассказал о состоянии Дивеева

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о состоянии своего одноклубника Игоря Дивеева, который получил повреждение в кубковом матче против «Ростова» и был вынужден покинуть поле досрочно.

Игрок отметил, что у Дивеева нет серьёзного повреждения.

«Он в ближайшее время будет проходить медобследование и восстанавливаться. Надеюсь, что в матчах за сборную примет участие», - заявил Обляков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Дивеев вернулся в строй столичного клуба во время зимних сборов после восстановления от серьёзной травмы, которую он получил в начале сезона, в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита».